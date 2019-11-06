Dadaş Ortaokulu'nda farkındalık etkinliği
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Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle farkındalık etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:37 Kaynak: İHA
Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle farkındalık etkinliği düzenlendi.
Program kapsamında lösemili çocuklara destek olabilmek adına bütün öğrenciler ve öğretmenler maskelerini takarak derslere girdiler. Ayrıca etkinlik çerçevesinde tüm öğrencilere lösemi hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. - ERZURUM
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