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Dadaş Ortaokulu'nda farkındalık etkinliği

7 saat önce

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle farkındalık etkinliği düzenlendi.

Dadaş Ortaokulu'nda farkındalık etkinliği, System.String[]

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle farkındalık etkinliği düzenlendi.


Program kapsamında lösemili çocuklara destek olabilmek adına bütün öğrenciler ve öğretmenler maskelerini takarak derslere girdiler. Ayrıca etkinlik çerçevesinde tüm öğrencilere lösemi hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. - ERZURUM

Yakutiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:37 Kaynak: İHA
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