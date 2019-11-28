Dadaş Ortaokulu'ndan büyük başarı
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Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu, 2019-2020 Eğitim-öğretim yılı Okullar Arası Yıldız Kız Hentbol Turnuvasında il ikincisi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu, 2019-2020 Eğitim-öğretim yılı Okullar Arası Yıldız Kız Hentbol Turnuvasında il ikincisi oldu.
Beden Eğitimi Öğretmeni Ekrem Gezer, okullarında bir spor salonu bulunmamasına rağmen öğrencilerinin gösterdiği özveriyle dereceyi yaptıklarını ve bütün öğrencilerini bu başarılarından dolayı kutladığını belirtti.
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