Son Dakika Haberleri: Dadaş Ortaokulunda "Bilgeler Yarışıyor" bilgi yarışması yapıldı
Son Dakika Güncel Dadaş Ortaokulunda 'Bilgeler Yarışıyor' bilgi yarışması yapıldı

Dadaş Ortaokulunda "Bilgeler Yarışıyor" bilgi yarışması yapıldı

27 dakika önce

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu, öğrencileri için farklı bir etkinlik düzenledi.

Dadaş Ortaokulunda

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu, öğrencileri için farklı bir etkinlik düzenledi.


Şölen havasında tertip edilen Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.


Velilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada çeşitli etkinlikler sergilendi.


Ayrıca programa katılan veliler arasında yapılan çekilişle velilere çeşitli hediyeler takdim edildi. - ERZURUM

Yakutiye, Erzurum, Şölen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:27 Kaynak: İHA
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