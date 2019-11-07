Dadaş Ortaokulunda "En Sevgili" adlı program
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Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Mevlid-i Nebi Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:52 Kaynak: İHA
Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Mevlid-i Nebi Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladı.
Öğrenci velilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen program Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler, skeçler ve sinevizyon gösterimi ile son buldu.
Program sonunda velilere Kuran-ı Kerim ve Siyer-i Nebi kitapları hediye edildi. Ayrıca öğrencilerin hatıralarında bu günün güzel bir yer edinebilmesi adına tüm öğrencilere ve velilere ikramda bulunuldu. - ERZURUM
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