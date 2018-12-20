Son Dakika Haberleri: Dadaş Ortaokulunda "İyilikte Sınır Yok"

Dadaş Ortaokulunda "İyilikte Sınır Yok"

1 saat önce

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu öğrencileri Din Kültürü Öğretmeni Elanur Yılmaz koordinesinde,topladıkları giysileri bu soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere bir yardım kuruluşuna teslim etti.

Dadaş Ortaokulunda
Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu öğrencileri Din Kültürü Öğretmeni Elanur Yılmaz koordinesinde,topladıkları giysileri bu soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere bir yardım kuruluşuna teslim etti.

"İyilikte Sınır Yok" etkinliği kapsamında öğrenciler, bizzat ihtiyaç sahibi ailelere de yardımlarını kendileri ulaştırarak farklı zorluklarla mücadele eden insanlara tanıklık ettiler. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:26 Kaynak: İHA

Yakutiye, Erzurum, Güncel
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