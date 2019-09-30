Dadaş yumrukları Konya'dan ses getirdi

Erzurum Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor kulübü Konya'da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonasında 3 altın 2 gümüş 1'de bronz madalya alarak takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.



Türkiye Boks Şampiyonası'nın ilk aşaması olan 1. ve 2. grup mücadeleleri, Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Müsabakalara 1. grupta 27 il 92 sporcu, 2. grupta 27 il 84 sporcu olmak üzere toplamda 54 ilden 176 sporcu katıldı. Demir yumrukların düellosunda Erzurum Gençlik Spor Kulübü sporcularından 1. Grup 57 Kg'da Burak Yücel 1. olurken 75 Kg'da Muhammed Alperen Demiral 2. oldu. 2. Grup'ta ise 57 Kg Ahmet Hakan Ün 1. 63 Kg'da Murat Uğurlu 1. 69 Kg'da Yunus Emre Ceylan 3. ve 91 Kg'da Cihandar Enes Alkazak 1. oldu.



2. Kademe boks antrenörü Atila Zengin, "Takım halinde Türkiye Şampiyonu olmanın onurunu mutluluğunu yaşıyoruz sporcularımızı canı gönülden kutluyorum hepsi elinden geleni fazlasıyla yaptığına inanıyorum ayrıca Konya'daki müsabakalar esnasında bizleri yalnız bırakmayan Erzurumlu hemşerilerimize çok teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM