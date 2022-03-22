Dadaşlar Antalya'da Yörüklerle buluştu - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen "Kadim Şehir Erzurum Tanıtım Günleri"nde Dadaşlar, kültür ve yöresel lezzetlerini Yörüklerle buluşturdu.

Antalya Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde (ANFAŞ) düzenlenen program, Erzurum bar ekibinin gösterisiyle başladı.

Cağ kebabı, kadayıf dolması, çeçil peyniri başta olmak üzere Erzurum'un yöresel lezzetlerinin ve Oltu Taşı ürünlerinin yer aldığı stantlar kuruldu.

Dadaşlarla Yörükleri buluşturan etkinlikte ziyaretçiler alışveriş yaptı, yöresel lezzetlerden tattı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada, Erzurumluları turizm kenti Antalya'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, kültürlerin birleşmesinin önemli olduğunu anlattı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Erzurum'un Antalya ile benzer özelliklerinin olduğunu belirterek, farklı ülkelerde turistlere ev sahipliği yaktıklarını söyledi.

Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinde otellerde yer bulmanın zor olduğunu vurgulayan Sekmen, "Tarihi mekanlarımız, spor merkezlerimiz var. Dadaşlar ile Yörüklerin buluşmasını önemsiyoruz." dedi.

"Antalya'da beş gün boyunca Erzurum rüzgarı esecek"

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Antalya'da ilk kez Erzurum Günleri yaptıklarını, soyut, somut tüm değerleri kente taşıdıklarını vurgulayarak, Antalya'da beş gün boyunca Erzurum rüzgarı eseceğini belirtti.

Antalya Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nehat Öztürk ise Erzurum'u Antalya'da tanıtmayı, Yörüklerle kaynaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Sanatçı Sümer Ezgü'nün açılış konserini verdiği etkinlik, 26 Mart'ta kapanış töreninde sanatçı Nurullah Akçayır konseri ile sona erecek.