Dadaşlar Büyükgöz'ü Bağrına Bastı
1 saat önce
AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz'ü Erzurumlu hemşerileri bağrına bastı. Büyükgöz, "43 yıldır yaşadığımız Gebze bölgesinde projelerle iz bırakacağız" dedi.
AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, İstasyon mahallesinde İspir Petekli Köyü Derneği ve Mevlana mahallesinde Gebze Oltulular Derneği'ni ziyaret etti. İlçe başkanı İrfan Ayar ile birlikte dadaşlara konuk olan Büyükgöz, "Anadolu'nun farklı yerlerinden gelerek Gebze'yi yurt edindik. 43 yıldır yaşadığım beni büyüten Gebze'ye hizmet ederek vefa borcumu ödemek istiyorum" dedi.
PROJE İÇİN KOŞACAĞIZ
1 Nisan'dan itibaren hizmet için çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Büyükgöz, "Önemli olan kubbede hoş seda bırakmak. Halkın bize emaneti olan bütçeyi doğru kullanarak, uzun yıllar kullanılacak projeler inşa edeceğiz. Verdiğimiz hiçbir söz lafta kalmayacak. Hizmetin kaptanı olarak biz rol olacağız. Her bir vatandaşımızda gönüllü olarak hizmetlerimizi denetleyecek. Her zaman iç içe olacağız. Makamda oturan değil, sahada çalışan, proje için koşan bir belediye başkanı olacağım" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:18 Kaynak: Bültenler
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