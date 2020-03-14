Dadaşlar'da Akhisar mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Spor Dadaşlar'da Akhisar mesaisi - Son Dakika Spor

Dadaşlar'da Akhisar mesaisi

6 saat önce

TFF 1.Lig ekiplerinden B.B Erzurumspor, Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Dadaşlar'da Akhisar mesaisi, System.String[]

TFF 1.Lig ekiplerinden B.B Erzurumspor, Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Antrenmana Teknik Direktör Mehmet Özdilek nezaretinde düz koşu, dar alanda 5-2 ve taktiksel ağırlıklı olarak çalışan mavi-beyazlılar, hava yoluyla İzmir'e geçerek Manisa'da kampa girdi.


Yakın takipçisi Akhisarspor ile önemli karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "Tek düşüncemiz deplasmandan alacağımız puan ya da puanlarla zirve yarışını sürdürmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum." diye konuştu.


Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı, BB Erzurumspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, kulüp tesislerini ziyaret ederek, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile teknik kadro, oyunculara başarı dileklerini iletti.


Başkan Sekmen, "Birlikte daha kuvvetli ve güçlüyüz. Bu kadim şehrimizde inşallah arzu ettiğimiz şampiyonluğu yeniden bir kez daha hep birlikte yaşamak istiyoruz. Siz değerli kardeşlerime üstün başarılar diliyorum" dedi. - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Özdilek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü

Son Dakika Haberleri
23:48 Bülent Korkmaz: "VAR sistemindeki hakem hiçbir zaman hata yapmamalı"
23:43 Luiz Gustavo'dan maç sonu flaş sözler!
23:43 Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle'den itiraf! "Utanıyorum..."
23:42 Maçın ardından
23:32 Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz anlamlıydı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 23:56:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dadaşlar'da Akhisar mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]