Dadaşlar şampiyonluğa çok yakın - Son Dakika

Dadaşlar şampiyonluğa çok yakın

BB Erzurumspor dün deplasmanda oynadığı Altay'ı1-0 mağlup ederek son haftaya ikinci sırada girdi.

BB Erzurumspor dün deplasmanda oynadığı Altay'ı1-0 mağlup ederek son haftaya ikinci sırada girdi. Dadaşlar ligin son haftasında sahasında ağırlayacağı Ümraniyespor'u mağlup ettiği takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyon Hatayspor'dan sonra Süper Lig'e çıkacak ikinci takım olacak.

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TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da Süper Lig heyecanı yaşanıyor. Dün oynanan müsabakada Altay deplasmanından galibiyetle dönen Dadaşlar Süper Lig'e yükselmek için gün sayıyor. Lider Hatayspor'un 4 puan gerisinde ikinci sırada olan mavi-beyazlı ekip son hafta sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçından galip ayrılırsa rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmadan Süper Lig'e yükselen ikinci takım olacak.


Ayrıca Erzurum ekibi Ümraniyespor maçından galip ayrılırsa geçtiğimiz yıl düştüğü Süper Lig'e bir yıl sonra geri dönerek büyük bir başarıya da imza atmış olacak.


Öte yandan 59 puanlı BB Erzurumspor gelecek hafta puan kaybetmesi halinde Süper Lig'e direk yükselen ikinci takım olma şansını kaybedebilir. Dadaşları 58 puanla Adana Demirspor, 57 puanla Akhisarspor ve 56 puanla Bursaspor takip ediyor. BB Erzurumspor'un puan kaybetmesi halinde ise kendisini 1 puan geriden takip eden Adana Demirspor'un Süper Lig'e direk yükselmesi için alacağı galibiyetle birlikte bir şansı olacak. - ERZURUM

Erzurumspor Kulübü, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dadaşlar şampiyonluğa çok yakın - Son Dakika Spor
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