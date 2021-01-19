Dadaşlardan soğukta padişahların tatlısı kadayıf dolmasına yoğun ilgi

OSMANLI'da padişah sofralarının tatlısı olan Erzurum yöresine has enerji deposu kadayıf dolması, Dadaşlar tarafından soğuk havalarda daha fazla rağbet görüyor. Özellikle ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan kadayıf dolması içerisinde bolca bal ve cevizin bulunması nedeniyle kışın en çok tüketilen tatlılar arasında yer alıyor.

Erzurum'da çeyrek asır öncesine kadar evlerde kadınların yaptığı kadayıf dolmasını, mutfaktan çıkarıp Türkiye'nin dört bir tarafına satmaya başlayan kadayıf ustası Muammer Tanhaş, özellikle ramazan ayı ile soğuk havalarda işlerin arttığını söyledi. İnternet üzerinden aldıkları siparişleri kargo ile gönderdiklerini vurgulayan Tanhaş, "Bu tatlıyı Osmanlı döneminde sultanlar tüketirmiş, asırlardır yaşatılan bir gelenek. Kış geldiğinde akla kadayıf tatlısı gelir. Kadayıf, enerji dolu bir tatlıdır. 3-4 tane yenildiği zaman Palandöken'de gömlekle dolaşılır. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Dışardan gelen misafirler mutlaka kadayıf dolmasını yer ve öyle Palandöken'e çıkar. Hava soğuduğu zaman kadayıf dolmasına talep daha fazla oluyor. Kadayıf dolmasının yanında bir de demli çay çok iyi gider. Dadaşlar kadayıf dolmasıyla ısınıyor, dışarıdan gelen misafirlere de tavsiye ediyorlar. Pandemi döneminde kadayıf dolması satışlarımız da azda olması işlerimizin arttığını söyleyebilirim" diye konuştu.

Tanhaş, bu tatlının yapılışını ise şöyle anlattı: "Çiğ kadayıfın içine cevizi koyarak dolma gibi sarıyor ve yumurta sarısına batırıyoruz. Sonra tereyağında kızartıyor ve balın içine atıyoruz."