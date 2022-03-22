Daday Belediye Başkanı Taş'a silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Daday Belediye Başkanı Taş'a silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı

22.03.2022 16:17
Daday Belediye Başkanı Taş'a silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı

Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'a silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'a silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı.

Gözaltına alınan E.D. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi.

Zanlı E.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlara göre, E.D. silahla sekreterlikte ateş açıyor. Daha sonra Taş'ın odasının kapısını açan E.D'ye çevredeki belediye çalışanları müdahale ediyor.

İş talebi için dün Belediye Başkanı Taş'ın makam odasına girmek isteyen E.D. tabancayla ateş etmiş, kurşunların 4'ü sekreterliğe, 2'si ise makam odasına isabet etmişti.

Olayda yaralanan olmazken belediye personelince etkisiz hale getirilen şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Daday Belediye Başkanı Taş'a silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Abana'da Dünya Ormancılık Günü kutlandı Abana'da Dünya Ormancılık Günü kutlandı Başkentte iki köpeği tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı Başkentte iki köpeği tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Hasan Fehmi Taş, Kastamonu, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Daday Belediye Başkanı Taş'a silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:14 Kastamonu'da işten çıkarılmak istenen kişi Belediye Başkanı'na makamında saldırdı!
16:02 Fahrettin Koca, Atatürk anıtına çelenk koymak için giderken yere düşürülen hekimden özür diledi!
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
15:38 Fulden Uras kötü haberi sosyal medyadan verdi! Kanserle mücadele ederken koronavirüse yakalandı
15:38 Kılıçdaroğlu grup toplantısında Bahçeli hakkında konuştu: Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?
15:35 Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu: Kendimizi hesaba çekmemiz lazım
15:34 Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü
15:33 Taksici şiddeti son bulmuyor! Araçtan inen genç kızı tekme tokat dövdü
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
15:25 Galatasaray'ın 1 milyar liralık projesi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 16:26:11. #1.12#
SON DAKİKA: Daday Belediye Başkanı Taş'a silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement