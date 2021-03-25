Daday'da 200 üryani eriği toprakla buluştu - Son Dakika

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında 200 üryani eriği fidanı toprakla buluşturuldu.

Daday'da 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında Daday'ın önemli yöresel ürünleri arasında bulunan 200 adet üryani eriği fidanı dikildi. Daday Orman İşletme Müdürlüğü ve Fidanlık Şefliği organizesinde daha önceden belirlenen dikim sahasında gerçekleşen fidan dikiminde, Daday Kaymakamı Mehmet Sert başta olmak üzere kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte 200 adet üryani eriği fidanı toprakla buluşturuldu.

Dikim işlemi öncesinde protokol üyelerine fidan dikimi konusunda bilgiler veren Daday Fidanlık Şefi Nurcihan Esra Gedikoğlu, katılımlarından dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür etti. Daday Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Fidan Şefliğince üryani eriğinin tanıtımı ilçe halkına yapıldı. Bu kapsamda Fidanlık Şefi Nurcihan Esra Gedikoğlu'nun hazırladığı üryani eriği ve ormancılık hakkında hazırladığı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Daday Kaymakamı Mehmet Sert ile ilçe protokolü katıldı.

Fidanlık Şefliği Toplantı Salonunda yapılan etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılışında konuşan Daday Orman İşletme Müdürü Levent Teroğlu, ormanların önem ve değerine vurgu yaparak vatandaşlara fidan dikme alışkanlığı kazandırmak istediklerini söyledi. Teroğlu, üryani eriği dikerek, yüzyıllardır süren kültürel bir mirasın devamlılığını sağlamak için hep birlikte bir adım atıldığını belirtti.

Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan programda İlçe ve İl genelinde Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle çeşitli branşlarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. - KASTAMONU