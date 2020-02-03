Daday'da 3 araç birbirine girdi - Son Dakika
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Daday'da 3 araç birbirine girdi

6 saat önce

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Hasanşeyh köyü Aksu mevkiinde yaşanan trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Daday'da 3 araç birbirine girdi, System.String[]

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Hasanşeyh köyü Aksu mevkiinde yaşanan trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Daday'da Hasanşeyh köyünde Satı Y. idaresindeki 34 ZG 2340 plakalı araç, yolda aniden durması sonucu arkasından gelen İhsan S. yönetimindeki 37 PD 613 plaka araç ve yine arkasından gelen İhsan K. idaresindeki 37 AAF 909 plakalı araçlar, birbirine çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, kaza yerinde önlemlerini arttırarak başka kazaların yaşanmamasını sağladı. - KASTAMONU

Kastamonu, Hasanşeyh, Daday, Aksu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:47 Kaynak: İHA
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