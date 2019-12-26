Daday'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bir kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Daday'da ilçe merkezinde Ü.T. ile S.T. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine Ü.T. bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Ü.T, Daday Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu'ya sevk edildi.



Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.T'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU