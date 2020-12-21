Daday'da esnaflar koronavirüs taramasından geçiriliyor - Son Dakika

Daday'da esnaflar koronavirüs taramasından geçiriliyor
21.12.2020 14:46
Daday'da esnaflar yapan vatandaşlar, ilçede salgını önlemek için koronavirüs taramasından geçiriliyor.
Daday'da esnaflar yapan vatandaşlar, ilçede salgını önlemek için koronavirüs taramasından geçiriliyor.
Daday Devlet Hastanesi ve Daday Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından ilçe merkezinde çeşitli meslek dallarında ticaret ile uğraşan esnaflar ve çalışanlarına yönelik yapılan Covid-19 testi devam ediyor. Hükümet Konağı bahçesinde Daday Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi personelleri tarafından yapılan test uygulamasına 30 esnaf katıldı. Esnaflar, test sonuçlarını e- nabız uygulamasından öğrenirken, uygulamanın önümüzdeki günlerde de tüm esnafları kapsayacak şekilde devam edeceği öğrenildi. - KASTAMONU
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