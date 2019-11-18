Son Dakika Haberleri: Daday'da köye kadar inen ayı, arı kovanını parçaladı
Son Dakika 3. Sayfa Daday'da köye kadar inen ayı, arı kovanını parçaladı - Son Dakika

Daday'da köye kadar inen ayı, arı kovanını parçaladı

7 saat önce

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Akpınar köyünde köye kadar inen ayı, arı kovanını parçaladı.

Daday'da köye kadar inen ayı, arı kovanını parçaladı, System.String[]

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Akpınar köyünde köye kadar inen ayı, arı kovanını parçaladı. Köpeklerin tepki vermesiyle ayı, ormanlık alana kaçtı.


Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Akpınar köyünde köy meydanına kadar inen ayı, arı kovanlarına parçaladı. Ayının çıkardığı sesler üzerine köydeki köpekler tepki verdi. Köylülerinde sesler çıkarması üzerine ayı, ormanlık alana doğru kaçarak gözden kayboldu. Ayının saldırısında bir tane arı kovanı parçalandı. - KASTAMONU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:54 Kaynak: İHA
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