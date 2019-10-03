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Daday'da öğrenciler kalp sağlığı için yürüdü

1 saat önce

Daday Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından 3-4 Ekim Kalp Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler, farkındalık oluşturmak için yürüdü.

Daday'da öğrenciler kalp sağlığı için yürüdü, System.String[]

Daday Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından 3-4 Ekim Kalp Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler, farkındalık oluşturmak için yürüdü.


Daday Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından 3-4 Ekim Kalp Haftası etkinlikleri çerçevesinde, kalp sağlığı noktasında toplumsal farkındalığı artırmak ve sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak amacıyla "Sağlıklı Kalp Yürüyüşü" etkinliği düzenledi. Yürüyüş ile toplumda sporun kalp sağlığındaki önemine dikkat çekildi. Kalp Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sağlıklı Kalp Yürüyüşü" için katılımcılar Atatürk Ortaokulunda toplandı. Okul bahçesinde pankartlar eşliğinde öğrencilerle yürüyen sağlık görevlileri kalp sağlığı için sporun ve yürümenin önemine vurgu yaptılar. - KASTAMONU

Daday, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:42 Kaynak: İHA
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