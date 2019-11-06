Son Dakika Haberleri: Daday'da öğrenciler, Kızılayı canlandırdı
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Daday'da öğrenciler, Kızılayı canlandırdı

7 saat önce

Daday Miralay Halit Bey İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri, Kızılay Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Daday'da öğrenciler, Kızılayı canlandırdı, System.String[]

Daday Miralay Halit Bey İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri, Kızılay Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.


Sınıf öğretmeni Canan Okuducu organizesinde yardımlaşmak, birlik ve beraberliğin gelişmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Ya bir gün size de lazım olursa" temalı etkinlik düzenlendi. Minik öğrenciler, bu etkinlik sayesinde deprem, sel, yangın esnasında yaralananlara nasıl müdahalede bulunacakları konusunda bilgilendi. Öğrencilerin Kızılay'ın vatandaşlara sağladığı yardım ve hizmetin canlandırıldığı tiyatro oyununda yer alan minik öğrenciler, sağlık personeli rolünü canlandırdılar. Kızılay adına kan bağışının yanı sıra maddi bağışlarında yapıldığı etkinliğe okul idaresinin yanı sıra öğrenci velileri de katıldı. Program öğrencilerin hep bir ağızdan seslendirdiği Kızılay şarkısı ile sona erdi.


Öğrencilerin gelişimi ve öğrenimi konusunda bu gün bu etkinliği düzenlediklerini belirten Sınıf Öğretmeni Canan Okuducu, bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini ifade ederek, tüm katılımcılara teşekkür etti. - KASTAMONU

Kızılay Haftası, Kızılay, Daday, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:39 Kaynak: İHA
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