Son Dakika Haberleri: Daday'da okullarda çalıştırılacak 16 kişi kurayla belirlendi
Son Dakika Güncel Haber

Daday'da okullarda çalıştırılacak 16 kişi kurayla belirlendi

1 saat önce

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Daday ilçesinde okullarda çalıştırılacak 16 kişi, kurayla belirlendi.

Daday'da okullarda çalıştırılacak 16 kişi kurayla belirlendi, System.String[]

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Daday ilçesinde okullarda çalıştırılacak 16 kişi, kurayla belirlendi.


Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar için onarım ve temizlik işlerinde çalışacak 12, güvenlik görevlisi olarak çalışacak 4 işçilerin kura çekimi gerçekleştirildi. Okullarda çalışacak 4 güvenlik görevlisi için ise kura çekimi Kastamonu'da yapıldı. Komisyon Başkanlığını İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, komisyon üyeliklerinin ise Şube Müdürleri Gülseren Anbarcı, Cemil Kılıç ve Önder Aktaş'ın yaptığı kura çekimi, Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapıldı. Daday Notervekili Özlem Yeni huzurunda ismi okunan adaylar torbadan numara çektiler. İsmi okunan fakat kuraya gelmeyenlerin yerine ise komisyon üyeleri kurayı çekti. Kuradan geçerli numarayı çekenler sevinirken, geçerli numarayı çekemeyenler ise üzüldüklerini, şanslarını başka kura çekilişinde deneyeceklerini söylediler. Kuradan çıkan 12 geçici işçi 2 şerli olarak Daday'da bulunan 6 okula dağıtımı yapılacak. - KASTAMONU

Kastamonu, Türkiye, Daday, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen Türkiye birimini kurdu
Otomotiv devi Volkswagen Manisa'da şirket kurdu Fildişi Sahili uyruklu genç kız, Adana'da yakayı ele verdi Yeni iPhone modelleri 18 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:29:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Daday'da okullarda çalıştırılacak 16 kişi kurayla belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]