Son Dakika Haberleri: Daday'da Sazlıkta Çıkan Yangın Söndürüldü

Daday'da Sazlıkta Çıkan Yangın Söndürüldü

28 dakika önce

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Yumurtacı Göleti etrafında bulunan ve balıkların kullandığı sazlıklarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Daday'da Sazlıkta Çıkan Yangın Söndürüldü, System.String[]
Kastamonu'nun Daday ilçesinde Yumurtacı Göleti etrafında bulunan ve balıkların kullandığı sazlıklarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Daday Yumurtacı Göleti etrafında bulunan ve balıkların kullandığı sazlıklarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bir vatandaşın alevleri görmesi ve itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen Daday Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülmesine rağmen, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Yangın sonucunda sazlıklarda ve ağaçlarda zarar meydana geldi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:18 Kaynak: İHA

Kastamonu, İtfaiye, Daday, 3. Sayfa
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