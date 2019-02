Daday'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Daday ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.Daday'da yerel seçimlerde huzur ve güven ortamında yapılmasına yönelik "Seçim Güvenliği Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda, seçimin güven ve huzur içerisinde gerçekleştirilmesi, seçim takvimine göre seçim öncesinde, seçim sırasında ve seçim sonrasında kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik birimlerinin alacağı tedbirler hususunda çeşitli gündem maddeleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.Güvenlik birimlerinin sunum eşliğinde bilgi verdiği toplantıda konuşan Daday Kaymakamı Kemal Balaban , seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için tüm kurumların her türlü tedbiri önceden alacağını ve koordinasyon halinde çalışılacağını belirterek, demokratik olgunluk içerisinde bir seçimin gerçekleşmesine yönelik kaymakamlık olarak emniyet ve jandarma ile seçim öncesinde, seçim sırasında ve seçim sonrasına kadar Daday genelinde her türlü emniyet ve asayiş hizmeti için 24 saat görevlerinin başında olacaklarını söyledi.Seçmenin sandığa güvenli şekilde giderek kendi hür iradesiyle oyunu kullanması için her türlü tedbiri önceden alacaklarını da sözlerine ekleyen Kaymakam Balaban, yapılacak seçimlerin ilçeye ve Türkiye 'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Daday İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. - KASTAMONU