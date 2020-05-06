Daday'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Daday İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama ve su dağıtımına başlandı.



Çin'den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs salgının nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda evlerinden çıkamayan ve çıkmayan vatandaşlar nedeniyle Kastamonu'nun Daday ilçesinde sokak hayvanları da aç kaldı. Yeni tip korona virüs salgını sebebiyle restoran, kafeterya ve benzeri yerlerin kapanması, vatandaşların da "Evde Kal" çağrılarına uyması nedeniyle sokakta yaşayan canlıların yiyecek bulması zorlaştı. Bunun üzerine Daday İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de, bu doğrultuda harekete geçerek mahalleler başta olmak üzere ilçenin birçok noktasına can dostları sokak hayvanları için mama ve su bıraktı. Aynı zamanda muhtarlıklar ve parklarda bulunan mama kaplarına da sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için mama, yem ve su takviyesi yapıldı. Daday'da Merkez Mahallesi Muhtarlarının yanı sıra serbest veteriner hekimlerinin de destek verdiği "Küçük Dostlarımız Aç, Susuz Kalmasın" adlı proje kapsamında ilçe merkezinde 12 noktada beslenme odağı kuruldu. - KASTAMONU