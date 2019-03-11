Daday'da Yaralı Olarak Bulunan Karabatak, Tedavi Altına Alındı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaralı olarak bulunan Karabatak, tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaralı olarak bulunan Karabatak, tedavi altına alındı.



Yaralı olarak vatandaşlar tarafından bulunan Karabatak, Daday Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edildi. Buradaki muayenesinde sol kanadından yaralı olduğu belirlenen Karabatak, yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden gelen ekiplere teslim edildi. Tedavi altına alınan karabatağın, sağlığına kavuştuktan sonra tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi. - KASTAMONU

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