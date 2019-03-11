Daday'da Yaralı Olarak Bulunan Karabatak, Tedavi Altına Alındı
1 saat önce
Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaralı olarak bulunan Karabatak, tedavi altına alındı.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaralı olarak bulunan Karabatak, tedavi altına alındı.
Yaralı olarak vatandaşlar tarafından bulunan Karabatak, Daday Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edildi. Buradaki muayenesinde sol kanadından yaralı olduğu belirlenen Karabatak, yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden gelen ekiplere teslim edildi. Tedavi altına alınan karabatağın, sağlığına kavuştuktan sonra tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi. - KASTAMONU
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:12 Kaynak: İHA
Çocuk Yaşta Araç Kullandı: 4 Kişi Yaralandı, 10 Araçta Maddi Hasar Oluştu
İntihar Eden Talihsiz Vatandaştan Geriye Borçlarının Yazılı Olduğu Dekont Kaldı
Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı!
İhtiyaç Sahiplerine Para Dağıtan Yardımsever, Bu Kez Zarfların Üzerine Not Yazdı