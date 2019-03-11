Son Dakika Haberleri: Daday'da Yaralı Olarak Bulunan Karabatak, Tedavi Altına Alındı

Daday'da Yaralı Olarak Bulunan Karabatak, Tedavi Altına Alındı

1 saat önce

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaralı olarak bulunan Karabatak, tedavi altına alındı.

Daday'da Yaralı Olarak Bulunan Karabatak, Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaralı olarak bulunan Karabatak, tedavi altına alındı.

Yaralı olarak vatandaşlar tarafından bulunan Karabatak, Daday Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edildi. Buradaki muayenesinde sol kanadından yaralı olduğu belirlenen Karabatak, yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden gelen ekiplere teslim edildi. Tedavi altına alınan karabatağın, sağlığına kavuştuktan sonra tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:12 Kaynak: İHA

Kastamonu, Daday, 3. Sayfa
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