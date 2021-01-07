Daday'da yasağa uymayan 3 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika

Daday'da yasağa uymayan 3 kişiye ceza yazıldı
07.01.2021 13:52
Kastamonu'nun Daday ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 kişiye, 3 bin 469'şar TL idari para cezası uygulandı.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 kişiye, 3 bin 469'şar TL idari para cezası uygulandı.
Daday'da İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde korona virüs önlemlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde polis ekipleri, vatandaşlara kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde alınan önlemleri ihlal ettiği belirlenen 3 kişiye ise 3 bin 469'şar TL idari para cezası kesildi. - KASTAMONU
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