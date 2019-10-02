Daday'da 'yaya önceliği' uygulaması yapıldı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaya önceliğiyle ilgili uygulama yapıldı.



İçişleri Bakanlığı'nca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan farkındalık eylemi tüm yurtta olduğu gibi Daday'da da yapıldı.



Daday'da da yapılan uygulama ile 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilişi, kampanya ve tanıtımlarla kamuoyuna duyurulmaya başlandı.



Yıl boyu devam edecek olan kampanyaya ilişkin oluşturulan farkındalık eylemi, şehir merkezindeki trafiğin yoğun olduğu ana yol kenarında bulunan Miralay Halit Bey İlkokulunda uygulamalı olarak anlatıldı. Kaymakam Kemal Balaban, İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Bçvş. Mustafa Atacan, İlçe Emniyet Amirvekili Komiser Yardımcısı Yasemin Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, diğer kurum müdürleri öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı uygulamada sürücüler durdurularak bilgilendirildi. Sürücülerle tek tek konuşarak bilgi veren ve uyarılarda bulunan protokol üyeleri ayrıca bilgilendirici broşürler dağıttılar. Uygulama öncesi İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Bçvş. Mustafa Atacan tarafından öğrencilere bir takım bilgiler verilerek uyarılar yapıldı.



Yapılan bu düzenleme ile artık araç sürücülerine, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenen kavşak giriş ve çıkışlarında, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını verme zorunluluğu getirildi.



Bu kurala uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulanacak. - KASTAMONU