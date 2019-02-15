Daday'da Yüzde 50 Hibeli Bireysel Sulama Sistemleri Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yüzde 50 hibeli Bireysel Sulama Sistemleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yüzde 50 hibeli Bireysel Sulama Sistemleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Daday Müftülük Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Daday İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Kocaoğlu, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Sinan Çelebican, Mühendisler Neşe Tarak, Erkan Dana ve Serkan Koç, Pancar Kooperatifi Daday Satış Mağazası Müdürü Gökhan Taş ile üreticiler katıldı.



Daday İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde Mühendis Neşe Tarak tarafından 2019 yılı Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteklemesi başvurularında gereken bilgi ve belgeler ile müracaat esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında sunum gerçekleştirildi.



Sunumun ardından Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Sinan Çelebican, başvuru süresinin kısa olduğunu belirterek, bu nedenle biran evvel üreticilerin projelerini hazırlayarak 1 Mart 2019 tarihine kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurularını yapmaları gerektiğini söyledi.



Ayrıca üreticilerin isteklerinin müracaatın fazla olması yönünde olduğunu belirten Çelebican, ne kadar fazla müracaat olursa o kadar fazla üreticiyi bu destekten faydalandırabileceklerini belirtti.



Toplantı sonunda Daday İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Kocaoğlu da, "Bakanlığımızın Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteklemesinden bütün üreticilerimizin faydalanması gerekiyor. Başvuru sahipleri projelerini Daday Pancar Kooperatifine ücretsiz olarak yaptırabilecekler" dedi.



Toplantıda üreticilerin soruları cevaplandırıldı. - KASTAMONU

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