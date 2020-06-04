Daday Kaymakamlığı tarafından şehit annesine verilen sözler tutuldu - Son Dakika

Daday Kaymakamlığı tarafından şehit annesine verilen sözler tutuldu

Daday Kaymakamlığı tarafından Dadaylı Şehit Jandarma Çavuş Ümit Demirci'nin adına yaptırılan toplantı salonu, Cuma günü açılacak.

Daday Kaymakamlığı tarafından şehit annesine verilen sözler tutuldu, System.String[]

Daday Kaymakamlığı tarafından Dadaylı Şehit Jandarma Çavuş Ümit Demirci'nin adına yaptırılan toplantı salonu, Cuma günü açılacak.


Şehit annesi 76 yaşındaki Pakize Demirci'nin Daday Kaymakamlığı makamına verdiği dilekçeli isteği üzerine başlatılan çalışma sonucunda Hükümet Konağında bulunan ve birçok toplantıya ev sahipliği yapan Daday Kaymakamlık Toplantı Salonunda başlatılan yapım işi sona erdi. 1988 yılında 20 yaşında iken Muş'ta şehit olan Dadaylı Şehit Jandarma Çavuş Ümit Demirci'nin adı verilen, projesi ve diğer işleri ile bizzat Kaymakam Kemal Balaban'ın ilgilendiği sadece proje üzerinde 30 gün çalışılan toplantı salonu 45 gün süren yapım işlerinin ardından tamamlandı.


Şehit Ümit Demirci'ye ve Daday'a yakışır modern bir toplantı salonuna kazandırmanın ve verdiği sözü tutmanın mutluğunu yaşadığını belirten Daday Kaymakamı Kemal Balaban, şehit annesi Pakize Demirci'nin ikinci isteği olan Tüfekçi Köyü Sipahioğlu Mahallesi'nde bulunan baba ocağının yolunun da en kısa sürede yapılacağını söyledi.


Kaymakam Balaban, şöyle konuştu: "Şehit Annemiz Şehidimizin isminin yaşatılmasını, ölümsüzleştirilmesi hususunda Kaymakamlığımıza dilekçe vermişti. Biz de annemizin bu isteğine kayıtsız kalmayarak mevcut toplantı salonunun Daday'a yakışır bir hale getirilmesi hem de Şehidimizin adının yaşatılıp, ölümsüzleştirilmesi, Şehit Annemizin talebini yerine getirmek amacıyla hemen çalışmalara başladık. Projenin yapım işini ve bedelini Kaymakamlık olarak biz ödedik. Çünkü Şehidimiz bu vatana canını vererek bedelini fazlasıyla ödedi. Şehit annemizin diğer bir isteği olan, Şehidimizin evinin bulunduğu ilçemiz Tüfekçi Köyü Sipahioğlu Mahallesi'nin yolunu da KÖYDES projesine aldık. Bu alanda yaklaşık 4 bin metrekare kilitli parke taşı yapacağız. Bu sonuçla şehit annemizin bizden istediği ve bizimde söz verdiğimiz çalışmaları yerine getirmiş olacağız" dedi.


Daday'da bulunan çeşitli kurumlarında toplantılarını yapabileceği salonun açılışına korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda davetli katılabilecek. - KASTAMONU

Jandarma, Daday, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 03:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Daday Kaymakamlığı tarafından şehit annesine verilen sözler tutuldu - Son Dakika

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