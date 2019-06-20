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Daday polisinden vatandaşlara bilgilendirme

2 saat önce

Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirici broşür dağıttı.

Daday polisinden vatandaşlara bilgilendirme, System.String[]
Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirici broşür dağıttı.

Daday İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri, piyasaya sürülen sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı esnaf ve vatandaşlara broşür dağıttı. İlçe esnafını ve vatandaşları tek tek gezen Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, hırsızlardan korunma yöntemlerinin ele alındığı, dolandırıcılık olayların önlenmesine yönelik tedbir ve sahte para konularının işlendiği broşürler dağıtarak esnafı bilgilendirdi. Halkın yoğun olduğu yerlerde yapılan bilgilendirmede, polis ekipleri ayrıca bilgilendirici afişler asarak özellikle son günlerde kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara itimat edilmemesi gerektiğini ifade ettiler. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:57 Kaynak: İHA
polis, dolandırıcılık, vatandaş, daday, 3. Sayfa
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