Dadaylıların 40 yıllık yol hasreti son buluyor - Son Dakika

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu- Daday karayolunda çalışmalara başladı.



Daday ilçesinin yaklaşık 40 yıldır yapımını beklediği Kastamonu-Daday karayolunda Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Şuana kadar birçok trafik kazasının yaşandığı ve can kaybının olduğu Kastamonu-Daday karayolu için geçtiğimiz hafta Dadaylılar bir araya gelerek Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan'ı ziyaret etmişti.



Ziyarette Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, Karayolları Bölge Müdürlüğünün kendi imkanlarıyla çalışmaları başlatacağının sözünü vermişti. Ziyaretin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Karayollarına bağlı ekipler, Daday yoluna gelerek çalışmalarına başladı. Karayollarına bağlı iş makineleri, Kastamonu-Daday karayolu Kuruçay mevkiine konuşlandı. İlk etapta Kuruçay mevkisinden başlatılan çalışmaların Daday Çiftlik mevkiine kadar sürmesi bekleniyor. Yolun geri kalan kısımların isin yatırım programına alınması sağlanarak ihale edileceği öğrenildi.



Çalışmaların başlatıldığı bölgeyi ziyaret eden ve Karayolları ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Daday Muhtarlar Derneği Başkanı Hikmet Çavuş Karasan, "Son zamanlarda Daday yolunda çok sayıda trafik kazası yaşanmıştı. Bu kazalarda araçlarda oluşan maddi hasarların yanı sıra hem de can kayıpları ile birlikte yaralanmalarda olmuştu. Bizlerde Kastamonu-Daday yolunun daha güvenli olması ve bu kazaları önlemek amacıyla tüm ilçemizi organize ederek bu işin öncüsü olmaya çalıştık. Bu kapsamda Daday'da tüm siyasi ve sivil toplum örgütleri ile hep birlikte Karayolları 15. Bölge Müdürümüz Yüksel Oğuzhan'ı ziyaret ettik. Bölge müdürümüze ilçemizin ve Daday yolumuzun sorunlarını hem birebir anlatma imkanı bulduk hem de istek ve taleplerimizi kendisine ilettik. Sağ olsun Bölge Müdürümüz, taleplerimizi geri çevirmedi ve bizleri kırmadı. Bu ziyaretin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Kastamonu-Daday karayolunda çalışmaların başladığını öğrenmiş bulunuyoruz. İnşallah yolumuzun tamamı ihale edilerek kısa sürede bitirilir ve yaklaşık 40 yıldır daha konforlu hale getirilmesini beklediğimiz yolumuza kavuşmuş oluruz. Ben, bu ziyarette bizleri yalnız bırakmayan siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağladığımız bu birlik ve beraberliğimizin diğer konularda da bozulmamasını diliyorum" dedi. - KASTAMONU