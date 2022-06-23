DADD Ralli Karadeniz başlıyor - Son Dakika
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DADD Ralli Karadeniz başlıyor

23.06.2022 21:26
DADD Ralli Karadeniz başlıyor

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından, İstanbul'un gözde konumlarından biri olan Büyükçekmece'de bulunan Kıyı İstanbul Marina'da "DADD Ralli Karadeniz 2022" düzenleniyor.

2018 yılında düzenlenmeye başlayan ancak pandemi nedeniyle ara verilen Ralli, 27 Haziran Pazartesi günü açılışı yapılacak olan etkinlik sonrası 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda yaklaşık 15 yerli ve 15 yabancı katılımcısı ile tüm Avrupa ülkelerinden yerli - yabancı deniz severleri bir araya getirecek. Ralli'ye yaklaşık 60 kişilik denizci ile Kıyı İstanbul Marina'dan start verilecek.

2 AY SÜRECEK

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği'nin (DADD) düzenlediği rallilerin en keyiflisi olarak konuşulan DADD Ralli Karadeniz üç yıl sonra tekrar denizlere açılacak. İstanbul'dan yola çıkacak olan 30 tekne, Karadeniz kıyısı boyunca yemyeşil koyları ve masmavi limanları ziyaret edecek. Durdukları limanlarda çeşitli etkinliklere katılacak olan yerli ve yabancı denizciler, iki ay sürecek ralliyi yine İstanbul'da tamamlayacak.

ÜLKEMİZİN EN GÜZEL KÖŞELERİNİ KEŞFEDECEKLER

Türkiye'nin tanıtımı adına büyük katkı sağlayacak olan DADD Karadeniz Rallisi bir yarıştan ziyade, yazın gelişi ile denizin mavisini ve ormanları keşfetmek isteyen macera severler için bir gezi rotası oluşturuyor. Almanya, İngiltere, Yeni Zelenda, Fransa, Slovenya, Avustralya gibi ülkelerden gelen yabancı denizciler, iki ay boyunca Karadeniz'de 27'si farklı 40 limanı 67 günde tanıyacak, ülkemizin en güzel köşelerini keşfedecekler. Ralliye katılan denizciler uğradıkları limanlarda tarihi ve turistik bölgeleri de ziyaret edecek.

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Karadeniz, Turizm, Son Dakika

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