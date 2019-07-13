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DADDRalli Altınpost'un peşinde

3 saat önce

Karadeniz'i dünya yelken turizmine açmak ve antik Argonot Efsanesi'ni yaşatmak amacıyla bir ay önce Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan demir alan 12 yat, Ordu'yu selamladı.

DADDRalli Altınpost'un peşinde, System.String[]
Karadeniz'i dünya yelken turizmine açmak ve antik Argonot Efsanesi'ni yaşatmak amacıyla bir ay önce Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan demir alan 12 yat, Ordu'yu selamladı.

Türkiye'de amatör denizciliğin gelişimine katkı sağlama amacıyla 2017 yılında kurulan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından düzenlenen DADDralli Karadeniz, tüm hızıyla sürüyor. 9 Haziran'da yola çıkan ve aralarında 3 Alman, 2 Hollanda ve 1 Fransız ekibinde bulunduğu yatlar, 42 limana uğrayarak Karadeniz sularındaki 75 günlük bir serüvenin ardından 1800 mil yaparak Argonot Efsanesi'ndeki argonotların Altınpost hedefine ulaştığı Gürcistan'a varacak.

Perşembe İlçesi Kışlaönü Limanı'nda iki gün konaklayan 12 yat, Altınpost hedefine ulaşmak için yola çıktı. Sabah saatlerinde limandan ayrılan yatlar, Ordu açıklarında tur atarak şehri selamladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, rıhtıma gelerek yatları yolcu etti. Tüm yatlar Ordu açıklarında iki kez pruva halinde tur atarak Başkan Güler'e gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ve şükranlarını bildirdi.

Yatları yolcu ettikten sonra açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, DADD ekibini iki gün Ordu'da misafir ettiklerini belirtti. Güler, "Onlara iyi yolculuklar diliyoruz. Ordumuzu tanıtmak için yaptığımız bu çalışmada kalıcı dostluklar edindik. Bizim için en büyük kazanç bu. Şimdi onlar farklı ülkelere uğrayacaklar. Buradaki misafirperverlikten çok memnun kaldılar. Ordu halkına gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bunları devam ettireceğiz. Amacımız Ordu'yu örnek bir şehir, aynı zamanda güzelliklerine güzellik katarak marka şehir olmasını sağlamak. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz" dedi. - ORDU
Yunanistan, Gürcistan, Karadeniz, Ordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:22 Kaynak: İHA
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