Son Dakika Haberleri: "DADDralli Karadeniz 2019" etkinliği
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"DADDralli Karadeniz 2019" etkinliği

56 dakika önce

Yunanistan'ın Volos bölgesinden "DADDralli Karadeniz 2019" etkinliği kapsamında hareket eden yatçılar, mitolojik hikayeleriyle bilinen Zonguldak'ın Ereğli ilçesine geldi.

Yunanistan'ın Volos bölgesinden "DADDralli Karadeniz 2019" etkinliği kapsamında hareket eden yatçılar, mitolojik hikayeleriyle bilinen Zonguldak'ın Ereğli ilçesine geldi.
Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) "Argonotların izinde altın postun peşinde" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğine katılan 30 yat Ereğli'ye ulaştı.
Yelkenli yatlarla gelenler, mitolojiye göre Herkül'ün kendisine verilen görevi yerine getirmekte faydalandığı Cehennemağzı Mağaralarının da bulunduğu ilçede çeşitli ziyaretler yapacak.
DADD Başkanı Zafer Türkmen, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaretinde, Yunanistan'dan başlayıp Gürcistan'ın liman kenti olan Poti'de sona erecek etkinlik kapsamında çeşitli limanları ziyaret ettiklerini söyledi. Posbıyık da ilçenin mitolojide önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Sizleri ilçemizde ağırlamaktan son derece mutluyuz. Yunanistan'dan başlayıp Gürcistan'a kadar uzanacak program kapsamında 30 tekneden oluşan filoyu hafta sonu ilçemizde ağırlayacağız. Aralarında değişik ülkelerden konukların da bulunduğu misafirlerimize ilçemizin doğa ve kültürünü tanıtmaya çalışıyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:06 Kaynak: AA
Zonguldak, Yunanistan, Karadeniz, Güncel
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