Son Dakika Haberleri: DADDralli yelkencileri Kumluca'dan ayrıldı
Son Dakika Güncel DADDralli yelkencileri Kumluca'dan ayrıldı

DADDralli yelkencileri Kumluca'dan ayrıldı

3 dakika önce

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADDralli) Yelkenciler Kulübü üyesi grup, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki 3 günlük ziyaret programını sonrası kentten ayrıldı.

DADDralli yelkencileri Kumluca'dan ayrıldı, System.String[]

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADDralli) Yelkenciler Kulübü üyesi grup, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki 3 günlük ziyaret programını sonrası kentten ayrıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinden 1 Eylül'de Akdeniz'e açılan DADDralli üyesi 43 yelkenci, son olarak geldikleri Antalya'nın Kumluca ilçesinde üç gün süreyle konakladı.

Avrupa Hareket Haftası kapsamında Kumluca açıklarında "Sevgi çemberi" oluşturan yelkencilere ilçe sakinleri de ilgi gösterdi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da bir araya geldiği yelkencilere ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi.

Yelkenciler daha sonra Finike Limanına demirledi.

Antalya, Kumluca, Eylül, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:36 Kaynak: AA
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