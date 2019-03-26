Dadı, Tavan Çökmeden Saniyeler Önce Bebeği Kurtardı
6 dakika önce
– Kuveyt'te Filipinli bir dadı, evin tavanı çökmeden saniyeler önce bebeği odadan çıkarmayı başardı.
– Kuveyt'te Filipinli bir dadı, evin tavanı çökmeden saniyeler önce bebeği odadan çıkarmayı başardı.
Kuveyt'te yaşanan olayda, Filipinli bir dadı evin tavanının çökeceğini anlayınca, tavan çökmeden saniyeler önce bebeği beşiğinden alıp, odayı terk etmeyi başardı. Görüntüler evdeki kameraya yansıdı.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:52 Kaynak: DHA
78 Yaşındaki Kadının, Metroda Tekme Tokat Saldırıya Uğradığı Anlar Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
Denize Düşen Ayıyı Kurtarma Operasyonu Felaketle Sonuçlandı
ABD'de Camide Yangın! Otoparkta Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Not Bulundu
Seçime 5 Gün Kala Son Anket! 2 Büyükşehir El Değiştiriyor