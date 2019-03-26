Son Dakika Haberleri: Dadı, Tavan Çökmeden Saniyeler Önce Bebeği Kurtardı

Dadı, Tavan Çökmeden Saniyeler Önce Bebeği Kurtardı

6 dakika önce

– Kuveyt'te Filipinli bir dadı, evin tavanı çökmeden saniyeler önce bebeği odadan çıkarmayı başardı.

Dadı, Tavan Çökmeden Saniyeler Önce Bebeği Kurtardı, System.String[]
– Kuveyt'te Filipinli bir dadı, evin tavanı çökmeden saniyeler önce bebeği odadan çıkarmayı başardı.

Kuveyt'te yaşanan olayda, Filipinli bir dadı evin tavanının çökeceğini anlayınca, tavan çökmeden saniyeler önce bebeği beşiğinden alıp, odayı terk etmeyi başardı. Görüntüler evdeki kameraya yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:52 Kaynak: DHA

Dünya
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