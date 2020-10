Dado Style CEO'su Dima Aslan 2020-2021 sezonu abiye trendlerini açıkladı - Son Dakika

Tasarladığı abiye ve gece elbiseleriyle adından sıklıkla bahsettiren Dado Style CEO'su Dima Aslan, "Bu sene asimetrik modelleri çok sık göreceğiz. Önü kısa arkası uzun tarzdaki abiyeler ile kadınlar, şıklıklarına şıklık katacak" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda abiye trendleri nasıl olacak?

Yaptığı birbirinden şık gece elbisesi ile moda dünyasına yön verenlerden biri olan Dima Aslan, "Kadınlar için şıklığı, rahatlığı ve lüksü üretiyoruz" dedi. Aslan, 2021 sezonunda moda olacak olan abiye ve gece kıyafetleri ile ilgili bilgiler vererek, "Bu sene asimetrik kesim sezonun trendi olacak. Aynı zamanda uzun, kabarık ve işlemeli modeller de yeni sezonda sık karşılaşacağımız modeller arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

Dado Style'ın kadınlar için fark oluşturan tasarımlar ortaya koyduğunu söyleyen Aslan, "Her kadına hitap eden, zevkini yansıtan bir elbise mutlaka vardır. Her kadın güzeldir, Giyilen kıyafetler yalnızca güzelliği ön plana çıkartır" dedi. Aslan, "Tasarımlarımızı yaparken, en çok dikkat ettiğimiz konu, kadınların vücutlarındaki kusurları onlara göstererek gizleyen elbiseler çıkarmak. Bunun için özel bir ekip ile durmaksızın çalışıyoruz. Bugüne kadar hiçbir tasarımımız birbirinin tekrarı olmadı. Yapılmışı yapmıyoruz. Kendi yaptığımızı da tekrar etmiyoruz. Her zaman modanın son trendlerini takip ediyor ve son teknolojiyi kullanarak ortaya birbirinden şık tasarımlar çıkarıyoruz. Kendimizle hiç son bulmayan bir yarış halindeyiz. Bu da bizi hep bir adım ileriye taşıyor" açıklamalarında bulundu.

Kadınlar için şıklığın birinci koşulu rahatlık

lüks ve kaliteli tasarımları, kadınların beğenisine sunduklarını ifade eden Aslan, "Bizim modada birinci yaklaşımımız, kadının giydiği kıyafet içerisinde rahat olmasıdır. Aksi takdirde dünyanın en güzel elbisesini bile giyseniz, rüküş olursunuz. Bu yüzden tasarımlarımız kadınlar tarafından sık tercih ediliyor. Özellikle Türk kadını modaya düşkün olduğu kadar rahatına da özen gösteriyor" ifadelerini kullandı. "Amacımız Orta Doğu pazarında, kadınlara hitap eden ve en çok tercih edilen markalar arasında yer almak" diyen Aslan, "Türk modacılar gerçekten çok başarılı işlere imza atıyorlar. Yakın gelecekte Türk modacılarının, pastadan hak ettikleri payı alacaklarına inanıyorum " şeklinde konuştu. - HATAY