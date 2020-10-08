Dado Style CEO'su Dima Aslan "2021 retro yılı olacak" - Son Dakika

Dado Style CEO'su Dima Aslan "2021 retro yılı olacak"

08.10.2020 15:42
Dado Style CEO'su Dima Aslan

Yaz ayları geride kalırken, kışlık kıyafet hazırlıkları şimdiden başladı.

Yaz ayları geride kalırken, kışlık kıyafet hazırlıkları şimdiden başladı. 2020-2021 kış modası hakkında bilgiler veren Dado Style CEO'su Dima Aslan ise retro tarzın bu yıl daha çok tercih edileceğini söyleyerek, "Her yıl olduğu gibi, bu yıl da kadınlar çok şık olacak" dedi.

1980'ler modasına hazır olun

Ekim ayının gelmesiyle beraber, yazlık kıyafetler yerini yavaş yavaş kışlıklara bırakıyor. Dado Style CEO'su Dima Aslan, kış modası hakkında açıklama yaptı. Aslan, "Bu sene uyumsuzluğun yılı olacak. Birbirinden alakasız parçalar ile yapılan kombinleri çok sık göreceğiz. Ufak dokunuşlarla uyumsuzluğun uyumu yakalanacak" dedi. Bu tarzda doğru kombinler yapmanın zorluğundan söz eden Aslan, "Uyumsuzluk içinde, uyumu yakalamak ve şık olmak gerçekten zor. Birbirinden zıt renkler ve parçalarla tarz oluşturmak için dikkatli seçimler yapmak gerekiyor. Aksi takdirde güzel görüneyim derken rüküş olunabilir" ifadelerini kullandı.

"1980'lerin modası geri geliyor" diyen Aslan, "Bu kış 80'li yılların en çok tercih edilen parçalarından olan, oversize pantolonları yine sık sık göreceğiz. Rahatlığı ve salaşlığı seven kadınların gardıroplarında mutlaka bir tane bulundurmalarını öneriyorum. Yine kapitoneli kumaşlar da bu yılın trendleri arasında. Bu kumaş; montlardan çantalara, pek çok farklı alanda kullanılabiliyor ve parçaya mükemmel bir şıklık katıyor" dedi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu sene de ekosenin çok moda olduğunu söyleyen Aslan, "Yeni sezonda, ekosenin sıcaklığı yine içimizi ısıtacak. Aynı zamanda bu kış pançolar da çok moda" şeklinde konuştu.

"Moda her zaman geçmişe dönüyor"

Kalın omuz ve vatka detaylarının sıklıkla kullanılacağını söyleyen Aslan, "Bu sene gerçekten retro senesi olacak. Herkesin bildiği bir gerçek var, moda her zaman geçmişe dönüyor. Moda aslında tekerrürden ibarettir diyebiliriz. Önemli olan doğru parçaları kombinleyebilmek ve kendimize yakıştırmak" dedi. Dado Style hakkında da bilgiler veren Aslan, "Biz kadınlarımızın şık ve rahat hissetmeleri adına tasarımlar yapıyoruz. Türk kadını gerçekten modadan anlıyor ve şıklığı seviyor. Zarif ve lüks parçaları, kadınlarımızın beğenisine sunuyoruz. İnanıyorum ki Dado Style, kadınlara hitap edişiyle kısa sürede dünya markası haline gelecek" açıklamasında bulundu. - OSMANİYE

Dado Style CEO'su Dima Aslan 2021 retro yılı olacak

Ekim, Moda, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dado Style CEO'su Dima Aslan '2021 retro yılı olacak' - Son Dakika

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