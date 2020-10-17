Dado Style CEO'su Dima Aslan'ın, gençlere ilham verecek başarı öyküsü - Son Dakika

Dado Style CEO'su Dima Aslan'ın, gençlere ilham verecek başarı öyküsü

17.10.2020 11:59
Dado Style CEO'su Dima Aslan'ın, gençlere ilham verecek başarı öyküsü, System.String[]

Moda sektöründe başarılı işlere imza atan Dado Style CEO'su Dima Aslan, genç girişimcilere ilham olacak iş hayatını anlattı.

Moda sektöründe başarılı işlere imza atan Dado Style CEO'su Dima Aslan, genç girişimcilere ilham olacak iş hayatını anlattı. Aslan, Dado Style'ın nasıl büyüdüğünü ve yurt dışında nasıl başarılı işlere imza attıklarını aktardı.

Özgün ve şık tasarımları ile moda dünyasına yön veren isimlerden biri olduklarını kaydeden Dado Style mağazanın CEO'su Dima Aslan, markanın bugünlere nasıl geldiği hakkında bilgiler verdi. Aslan, "Dado Style için gerçekten çok çalıştık. Kadınlar için, özgün, tarz, şık ve rahat tasarımlar yapabilmek için büyük bir ekiple beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız başta kendi ülkemizde sonra da Avrupa ve Orta Doğu'da kadınların vazgeçilmez markaları arasında yerimizi almak" dedi.

Kuruluş yıllarından bahseden Aslan, "Markamızın temellerini 2014 yılında attık. Ben yurt dışında moda eğitimimi tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Bu tarihten sonra da kendi markamı oluşturmak için çalışmalar yapmaya başladım. Bu zaman zarfında birçok ünlü tasarımcı ile beraber çalıştım ve onların tecrübelerini kendi birikimime ekledim. Çok çalıştım ve markam için dinamik bir kadro oluşturduk. 3 yıl boyunca fizibilite çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra İstanbul'da, markamızı kurduk" dedi.

"Ekonomik sorunların baş gösterdiği bir dönemde markamızı faaliyete geçirdik" diyen Aslan, "Bu yönümüzle hep takdir topladık. Sektörün saygın isimleri tarafından Dado Styla, emeğin ve cesaretin markası olarak tanımlanıyor ve bu bize gurur veriyor. Böylesine başarılı bir işte imzam olduğu için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Ünlü isimlerin tercihi"

Sektördeki yeniliklerin takipçisi olduklarını bildiren Aslan, "Dijital pazarlama alanında büyük bir atılım gerçekleştirdik. Bu alanda büyük yatırımlar yaptık. Bu sayede Orta Doğu ve Avrupa'da ki saygın moda evleri ile çalışmalar yürütüyoruz" dedi. "Sosyal medyada aktif bir takipçi kitlemiz var. Ürünlerimizi kullanıcılarına buradan da ulaştırıyoruz" ifadelerini kullanan Aslan, "Aynı zamanda ürünlerimizin satışını dadostyle.com adresinden de gerçekleştiriyoruz. Bu sayede Türkiye'nin neresinde olursa olsun, kadınların şıklığa ve modaya ulaşmalarını sağlıyoruz" dedi. Ünlü isimlerin de Dado Style ürünlerini tercih ettiğini söyleyen Aslan, "Zain Karazon, Faroha, Summer Shaker, Halima Boland gibi pek çok ünlü isim kıyafetlerimizle boy gösteriyor. Özellikle Arap dünyasında ciddi bir müşteri kitlemiz var. Buradaki kadınlara hitap edebilmek için özenle çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. - MERSİN

Dado Style CEO'su Dima Aslan'ın, gençlere ilham verecek başarı öyküsü

Orta Doğu, Avrupa, Moda, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dado Style CEO'su Dima Aslan'ın, gençlere ilham verecek başarı öyküsü - Son Dakika

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