Son Dakika Haberleri: Daeş'ın Maket Uçakla Saldırı Hazırlığı Davasında Tutuklu Sanık Kalmadı

Daeş'ın Maket Uçakla Saldırı Hazırlığı Davasında Tutuklu Sanık Kalmadı

51 dakika önce

Terör örgütü DEAŞ adına İstanbul'da maket uçaklarla bombalı saldırı düzenleyecekleri iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Çeçen uyruklu 3 sanık tahliye oldu.

Daeş'ın Maket Uçakla Saldırı Hazırlığı Davasında Tutuklu Sanık Kalmadı, System.String[]


Terör örgütü DEAŞ adına İstanbul'da maket uçaklarla bombalı saldırı düzenleyecekleri iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Çeçen uyruklu 3 sanık tahliye oldu. 8 sanıklı davada tutuklu sanık kalmadı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Bekkhan Alimkhanov, Hassan Orstho, Kyuri Khatsaev ve tutuksuz sanıklar Salman Dakaev, Aza Bepcahoba, Zukra Borchashvili ve Fatma Altıntaş, avukatları ile hazır bulunduruldu.

Mahkeme heyetinin değiştiği 9'uncu celsede önceki duruşma zabıtları okundu. Rusça ve Almanca tercümanlar aracılığıyla alınan sanık savunmaları zapta geçirildi. Mahkeme heyeti, 3 tutuklu sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini, mevcut delil durumunu ve tutuklulukta geçirdiği sürelerini değerlendirerek yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulayarak tahliyesine karar verdi. Heyet ayrıca  tutuksuz yargılanan 5 sanığın da yurtdışı yasağı haricindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. 

Sanıkların 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:42 Kaynak: DHA

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