Son Dakika Haberleri: Daeş'in Sözde Emîri Hakim Karşısında

Daeş'in Sözde Emîri Hakim Karşısında

17 dakika önce

Bursa TEM ekiplerince Yıldırım ilçesinde yakalanan sözde DAEŞ emiri, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Daeş'in Sözde Emîri Hakim Karşısında, System.String[]
Bursa TEM ekiplerince Yıldırım ilçesinde yakalanan sözde DAEŞ emiri, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DAEŞ'in Halep ve Deyrezzor bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olduğu tespit edilen örgütün sözde emiri İ.T'nin Yıldırım ilçesinde bir adreste ikamet ettiği tespit edildi. İ.T'nin yakalanması için çalışmalara başlayan ekipler şahsı söz konusu adrese yapılan operasyonla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıs buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. İ.T'nin savcılık sorgusu devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:35 Kaynak: İHA

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