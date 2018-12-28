DAEŞ karşıtı koalisyon: Menbiç'te askeri değişiklik olmadı
43 dakika önce
Suriye'de bulunan DAEŞ karşıtı koalisyondan yapılan açıklamada, "Menbiç'te askeri nitelikli herhangi bir değişiklik olmamıştır" denildi.
Suriye
'de bulunan DAEŞ karşıtı koalisyondan yapılan açıklamada, "Menbiç'te askeri nitelikli herhangi bir değişiklik olmamıştır" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:15
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