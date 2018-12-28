Son Dakika Haberleri: DAEŞ karşıtı koalisyon: Menbiç'te askeri değişiklik olmadı

DAEŞ karşıtı koalisyon: Menbiç'te askeri değişiklik olmadı

43 dakika önce

Suriye'de bulunan DAEŞ karşıtı koalisyondan yapılan açıklamada, "Menbiç'te askeri nitelikli herhangi bir değişiklik olmamıştır" denildi.

DAEŞ karşıtı koalisyon: Menbiç'te askeri değişiklik olmadı, System.String[]
Suriye'de bulunan DAEŞ karşıtı koalisyondan yapılan açıklamada, "Menbiç'te askeri nitelikli herhangi bir değişiklik olmamıştır" denildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:15 

Suriye, Ekonomi
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