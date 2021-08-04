DAEŞ şüphelisi Kula'da yakalandı - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde, DAEŞ üyesi olduğu belirtilen M.S. (25) jandarma tarafından yolcu otobüsünde yakalandı.

Şanlıurfa 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında arama kararı bulunan M.S.'nin İzmir- Diyarbakır seferini yapan otobüste olduğu bilgisine ulaşıldı. Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün gece saatlerinde İzmir- Ankara D300 karayolunda otobüsü durdurdu. Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen M.S. ekiplerce gözaltına alındı. M.S., işlemleri için Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürüldü. M.S.'nin, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.