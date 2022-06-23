Dağ arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika
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Dağ arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

23.06.2022 09:28
Dağ arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Denizli'de Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekibinde yer alan üç gönüllü, Afyonkarahisar birliğinin düzenlediği 'Doğa da Arama Kurtarma' tatbikatına katıldı.

Denizli'de Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekibinde yer alan üç gönüllü, Afyonkarahisar birliğinin düzenlediği 'Doğa da Arama Kurtarma' tatbikatına katıldı. Senaryo gereği yaklaşık 30 metre derinlikteki uçurumda tespit edilen yaralının halatlar yardımıyla çıkartılarak 112 ekiplerine teslim edildiği 6 saatlik tatbikatta ortaya çıkan görüntüler geçeğini aratmadı.

Denizli'de dağ ve arazilerde meydana gelen kaybolma vakalarında veya deprem, sel gibi doğal afetlerde zor durumda kalmış kişilere gönüllü olarak yardıma koşan Dağ Arama Kurtarma (DAK) üyeleri, yedi farklı bölgeden AFAD ekiplerinin katılımı ile Afyonkarahisar birliğinin düzenlediği 'Doğa da Arama Kurtarma' tatbikatına katıldı. Sinanpaşa İlçesi Gözler köyü, Gözler Barajı Göleti çevresinde yapılan ve gerçeğini aratmayan tatbikat yaklaşık altı saat sürdü. Tatbikatta senaryo gereği Denizli AFAD ve DAK ekibii 70 metre genişliğinde 30 metre aşağıdaki yaralıyı tespit etti. Halatlar yardımı ile uçuruma inen ekipler yaralıya ulaştı. Sedyeye alınan yaralı sorunsuz bir şekilde halatlarla uçurumdan çıkartarak 112 ekibine teslim edildi.

Afyonkarahisar'daki tatbikata Denizli DAK'tan gönüllüler Ferhat Özarslan ve Burak Durmuş'la birlikte katıldıklarını anlatan DAK Başkanı Mustafa Etiman, "Denizli'de gönüllülerimiz ile birlikte sürekli tatbikatlar yapıyoruz. Meydana gelebilecek her olaya hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu yüzden çevre illerdeki tatbikatlara da gönüllülerimiz ile birlikte katılım sağlıyoruz. Tatbikata yedi bölgeden toplam 114 personel katıldı. Tatbikatta ekiplere, sedye çekme hattı kurarak yaralı nakli, sedye indirme hattı kurarak yaralı nakli, yatay hattan sedye ile yaralı nakli, yatay havadan taşıma hattı ve asansör sistemi ile yaralı nakli, yatay havadan taşıma hattı ile yaralı nakli, dik kayalıktan taşıma hattı ile yaralı nakli, bot ve kargo yaralı nakli, dron ile arazi araması ve genel arazi araması eğitimleri verildi. Başarılı ve çok zevkli bir eğitim oldu. Ekip çalışmasını ön plana çıkaran tatbikatı başarı ile tamamladık. Önümüzdeki haftalarda da arama kurtarma için hayatı öneme sahip, diğer konularda eğitim çalışmalarımız devam edecek" dedi. - DENİZLİ

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Afyonkarahisar'da 'Dağda Arama Kurtarma Tatbikatı' Afyonkarahisar'da 'Dağda Arama Kurtarma Tatbikatı' Solhan'da gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı Solhan'da gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dağ arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

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