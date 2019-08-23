Son Dakika Haberleri: Dağ aslanı 8 yaşındaki çocuğa saldırdı
Son Dakika Dünya Haber

Dağ aslanı 8 yaşındaki çocuğa saldırdı

1 saat önce

ABD'de kırsal bölgede evinin önünde oynayan 8 yaşındaki çocuğa, bir dağ aslanı saldırdı.

Dağ aslanı 8 yaşındaki çocuğa saldırdı, System.String[]
ABD'de kırsal bölgede evinin önünde oynayan 8 yaşındaki çocuğa, bir dağ aslanı saldırdı. Saldırıda başından ısırılan çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Colorado eyaletinin Denver şehrinin batısındaki kırsal bölgesinde bulunan Bailey kasabasında meydana geldi. Evinin önündeki kardeşi ile beraber trambolinde oynayan 8 yaşındaki çocuğa dağ aslanı saldırdı. Olayı gören kardeşi, eve koşarak babasına haber verdi. Dışarıya koşan baba, dağ aslanını çocuğunun üzerinde görünce, üzerine doğru koşarak onu bölgeden kovaladı.

Doğal Yaşam Ajansı sözcüsü Rebecca Ferrell, babanın bu yaptığını 'kahramanca' olarak nitelendirirken, "Yapması gerekeni harfiyen yaptı. Dağ aslanına doğru koşarak ondan daha güçlü ve büyük olduğu mesajını verdi" dedi.

Hastaneye kaldırılan çocuğunun durumunun stabil ama kritik olduğu belirtildi. Yetkililer, bölgeye çeşitli tuzaklar kurdu ve saldırgan dağ aslanı için arama çalışmalarını başlattı.


Amerika Birleşik Devletleri, Colorado, Denver, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
İzin kullanmak sigarayı bırakmak kadar faydalı İçerisi dumanla dolan yolcu uçağı acil iniş yaptı 7 yaralı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 12:14:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dağ aslanı 8 yaşındaki çocuğa saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]