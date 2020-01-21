Dağ aslanının yakaladığı 3 yaşındaki çocuk sırt çantasıyla kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dağ aslanının yakaladığı 3 yaşındaki çocuk sırt çantasıyla kurtarıldı - Son Dakika Dünya

Dağ aslanının yakaladığı 3 yaşındaki çocuk sırt çantasıyla kurtarıldı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde dağ aslanının saldırısına uğrayan 3 yaşındaki bir çocuk, babasının fırlattığı sırt çantası sayesinde ölümden döndü.

Dağ aslanının yakaladığı 3 yaşındaki çocuk sırt çantasıyla kurtarıldı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dağ aslanının saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk, babasının fırlattığı sırt çantası sayesinde ölümden döndü.


Kaliforniya eyaletinde bulunan Whiting Ranch Wilderness Park'ta geziye çıkan 4 çocuk ve 2 yetişkinden oluşan grup, pazartesi günü yerel saatle 16: 00 sıralarında bir dağ aslanının saldırısına uğradı. Grubu kovalayan dağ aslanı 3 yaşındaki çocuğu ensesinden yakalayarak sürüklemeye başladı. Çocuğun babası sırt çantasını vahşi hayvana atarak olaya müdahale etti. Dağ aslanı fırlatılan sırt çantasını alarak ağaca tırmanınca çocuk baba tarafından kurtarıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:32 
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