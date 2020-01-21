Dağ aslanının yakaladığı 3 yaşındaki çocuk sırt çantasıyla kurtarıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dağ aslanının saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk, babasının fırlattığı sırt çantası sayesinde ölümden döndü.



Kaliforniya eyaletinde bulunan Whiting Ranch Wilderness Park'ta geziye çıkan 4 çocuk ve 2 yetişkinden oluşan grup, pazartesi günü yerel saatle 16: 00 sıralarında bir dağ aslanının saldırısına uğradı. Grubu kovalayan dağ aslanı 3 yaşındaki çocuğu ensesinden yakalayarak sürüklemeye başladı. Çocuğun babası sırt çantasını vahşi hayvana atarak olaya müdahale etti. Dağ aslanı fırlatılan sırt çantasını alarak ağaca tırmanınca çocuk baba tarafından kurtarıldı.