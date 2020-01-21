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Dağ aslanının yakaladığı 3 yaşındaki çocuk sırt çantasıyla kurtarıldı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde dağ aslanının saldırısına uğrayan 3 yaşındaki bir çocuk, babasının fırlattığı sırt çantası sayesinde ölümden döndü.
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dağ aslanının saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk, babasının fırlattığı sırt çantası sayesinde ölümden döndü.
Kaliforniya eyaletinde bulunan Whiting Ranch Wilderness Park'ta geziye çıkan 4 çocuk ve 2 yetişkinden oluşan grup, pazartesi günü yerel saatle 16: 00 sıralarında bir dağ aslanının saldırısına uğradı. Grubu kovalayan dağ aslanı 3 yaşındaki çocuğu ensesinden yakalayarak sürüklemeye başladı. Çocuğun babası sırt çantasını vahşi hayvana atarak olaya müdahale etti. Dağ aslanı fırlatılan sırt çantasını alarak ağaca tırmanınca çocuk baba tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:32
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