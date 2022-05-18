Dağ başında yılda bir kez düzenleniyor, vatandaşlar akın ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dağ başında yılda bir kez düzenleniyor, vatandaşlar akın ediyor

18.05.2022 01:45

Dağ başında yılda bir kez düzenleniyor, vatandaşlar akın ediyorBURSA Bursa'da yılda bir kez kurulan pazara vatandaşlar akın akın geliyor.

Dağ başında yılda bir kez düzenleniyor, vatandaşlar akın ediyor

BURSA Bursa'da yılda bir kez kurulan pazara vatandaşlar akın akın geliyor. Düzenlenen etkinlikte 10 bin kişi buluştu.

Mudanya ilçesinin Hançerli köyünde 700 yıldır yılda 1 kez şenlikler düzenlenip pazar kuruluyor. Düzenlenen şenliklere Mudanya ilçesinin köylerinde yaşayan vatandaşların ağırlıklı olarak katıldığı şenliklerde eski dostlar bir birini görürken gençler ise kurulan etkinlik alanlarında doyasıya eğleniyor. Yılda bir kez kurulan pazarda vatandaşlar bol bol alışveriş yapıyor. Etkinlik çevre ilçelerden ve Bursa'dan her yıl 10 bin kişiyi ağırlıyor.

Bursa'nın kuşatmasında İstanbul'dan deniz yoluyla asker,silah ve gıda yardımlarını engellemek için Orhan Gazi tarafından görevlendirilen Karakeçili aşiretinden komutan Hançer Ali, her yıl etkinliklerin düzenlendiği alanda 70 askeriyle birlikte Bizans askerleriyle yaptığı savaş sonrası şehit oldu. Bu alanda düzenlenen etkinlik 700 yıldır devam ediyor. Etkinliklere katılanlar Hançer Ali ve askerlerine dua ederken burada dostlarıyla buluşma imkanı buluyor.

Köylerinde düzenlenen etkinliklerin yüz yıllardır devam ettiğini ifade eden Hançerli Muhtarı Halil Bayındır, "Köyümüzdeki etkinlikler Orhangazi Han zamanından itibaren düzenleniyor. Osmanlı zamanında bu etkinliğin masraflarını Fatma Sultan Vakfı karşılıyordu. Şimdi biz köy halkı olarak karşılıyoruz. Buraya Bursa ve çevre ilçelerden 10 bin kişi katılıyor" dedi.

Hançerli sakini Öğretmen Nurettin Sevinç, "Bu şenlik Osmanlı'dan bize kaldı. Burada etkinlik Orhangazi Han'ın komutanı Hançer Ali'nin 70 askeriyle birlikte şehit olmasıyla birlikte başlıyor. Her yıl burada türbede dualar okunuyor, Kurulan pazarda alışverişler yapılıyor. Eski dostlar bir birini görme imkanı buluyor. Bu şenlik yılda bir kez düzenleniyor. Ağırlıklı Mudanya ilçesinin köylerinden olmak üzere çevre ilçelerden insanlar yoğun katılım sağlıyor, şenlik alanı ve yolu dolup taşıyor. İnsanlar burada piknik yapıp güzel vakit geçiriyor. Her yıl bu etkinliği düzenliyoruz" şeklinde konuştu.

Dağ başında yılda bir kez düzenleniyor, vatandaşlar akın ediyor
Dağ başında yılda bir kez düzenleniyor, vatandaşlar akın ediyor
Dağ başında yılda bir kez düzenleniyor, vatandaşlar akın ediyor
Dağ başında yılda bir kez düzenleniyor, vatandaşlar akın ediyor

YORUMLAR
500
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi Mudanya'da lise öğrencileri açık alanlarda kitap okudu Mudanya'da lise öğrencileri açık alanlarda kitap okudu
Kaynak: İHA

alışveriş, Mudanya, Şehit, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dağ başında yılda bir kez düzenleniyor, vatandaşlar akın ediyor - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:30:12. #1.13#
SON DAKİKA: Dağ başında yılda bir kez düzenleniyor, vatandaşlar akın ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement