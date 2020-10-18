Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nın test yarışları sona erdi - Son Dakika

Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nın test yarışları sona erdi

18.10.2020 17:11

- Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nın test yarışları sona erdi Dereceye giren yarışçılara ödülleri takdim edildi Sakarya'da düzenlenecek Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası öncesinde parkur testi niteliğinde gerçekleştirilen yarışta dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

- Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nın test yarışları sona erdi

Dereceye giren yarışçılara ödülleri takdim edildi

SAKARYA - Sakarya'da düzenlenecek Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası öncesinde parkur testi niteliğinde gerçekleştirilen yarışta dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

23-25 Ekim tarihleri arasında Sakarya'da gerçekleştirilecek Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası öncesinde gerçekleştirilen ve parkur testi niteliğindeki yarış sona erdi. Toplamda 12 ülkeden 44 sporcu test yarışında ter döktü. 110 kilometrelik parkur, hava şartları ve yağış nedeni ile 80 kilometreye düşürülürken bisikletçiler bu parkuru en kısa sürede tamamlamaya çalıştı. Gerçekleşen organizasyon son sporcunun varış çizgisine ulaşmasıyla tamamlandı. Yarışta dereceye girenlere ise ödül töreni düzenlendi.

Yarış sonucunda kadınlarda ilk sırayı Torpado-Südtirol Mtb Pro Team adına yarışan Litvanyalı bisikletçi Katazina Sosna alırken, Kocaeli Brisa Spor Kulübü adına yarışan Semre Yetiş 2, İzmir Gençlik Merkezi adına yarışan Rafiye Başat 3'üncülüğün sahibi oldu. Erkeklerde ise birinciliği Torpado-Südtirol Mtb Pro Team adına yarışan Estonyalı bisikletçi Peeter Pruus elde ederken, Sakarya Büyükşehir Belediyespor adına yarışan Onur Balkan 2., Kazakhstan National Team adına yarışan Shakir Adilov 3. oldu.

Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nın test yarışları sona erdi
Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nın test yarışları sona erdi
Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nın test yarışları sona erdi
Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nın test yarışları sona erdi
Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nın test yarışları sona erdi
Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nın test yarışları sona erdi
Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nın test yarışları sona erdi

Dünya Şampiyonası, Sakarya, Sporcu, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nın test yarışları sona erdi - Son Dakika Spor

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