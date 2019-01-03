Son Dakika Haberleri: Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonasının Ana Araç Sponsoru Toyota Oldu

Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonasının Ana Araç Sponsoru Toyota Oldu

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olan 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonasının ve SALCANO Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımının araç ana sponsoru Toyota oldu.

Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonasının Ana Araç Sponsoru Toyota Oldu, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olan 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonasının ve SALCANO Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımının araç ana sponsoru Toyota oldu.

Gerçekleştirilen imza törenine, Toyota Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, Dünya Şampiyonası Organizasyon Kurulu ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Kurumsal Planlama Müdürü Erhan Konak, Kurumsal Planlama Müdür Yardımcısı Şebnem Erkazancı, Organizasyon Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Ertuğrul Erdem ve Dünya Şampiyonası Direktörü Aziz Sırnaç imza töreninde yer aldı. Sponsorluk anlaşmasıyla TOYOTA tarafından tahsis edilen 4 Hybrid araç yarışlarda yer alacak.

Toyota Fabrikası'na destekleri dolayısıyla teşekkür eden Orhan Bayraktar, "Şehrimiz spor geleceğinde çok önemli bir konumda yer alacak bisiklet için sponsorluk anlaşması imzaladık. Toyota hem Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonasının hem de bisiklet takımımızın araç ana sponsoru oldu. Hem şampiyonaya hem de şehrimiz bisiklet kültürünü arttıracak çalışmalara önem veriyoruz. Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası projemiz dünya bisiklet kamuoyunda ses getirdi. İnşallah 2020 yılına kadar hazırlıklarımız devam edecek. Şampiyonayı en güzel şekilde şehrimizde gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:01 Kaynak: İHA

Sakarya, Güncel
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