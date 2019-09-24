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Dağ bisikleti yarışçıları Yalova'da buluşacak

2 gün önce

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen "Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası Yarışları" 29 Eylül Pazar günü Yalova'da yapılacak.

Dağ bisikleti yarışçıları Yalova'da buluşacak, System.String[]

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen "Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası Yarışları" 29 Eylül Pazar günü Yalova'da yapılacak.

Altınova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası "Yalova MTB CUP" 29 Eylül 2019 Pazar günü saat 09.00'da Altınova Belediyesi Kent Ormanı'nda düzenlenecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Altınova Belediyesi sponsorluğunda yapılması planlanan Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası Yarışları'nın sporcu kayıtları 28 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 13.00'da, teknik toplantısı ise saat 17.00'da Altınova Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacak.

Yarışmalar ise 29 Eylül 2019 Pazar günü saat 09.00-15.30 arasında Altınova Belediyesi Kent Ormanı'nda gerçekleştirilecek.

Vatandaşları etkinliğe davet eden Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "Böylesi önemli bir uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapmak bizim için onur verici bir durum. Hafta sonu dünyanın dört bir yanından gelecek olan bisiklet sporcularını en iyi şekilde ağırlayacağız. Organizasyonda görev alan federasyon temsilcilerine, hakemlere ve sporculara başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Altınova, Yalova, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:48 Kaynak: AA
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