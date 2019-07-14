Son Dakika Haberleri: Dağ ceylanı orman işçileri tarafından böyle görüntülendi
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Dağ ceylanı orman işçileri tarafından böyle görüntülendi

3 saat önce

Dağ ceylanı orman işçileri tarafından böyle görüntülendiADANA - Adana'nın Feke ilçesinde dağ ceylanı kesim yapan orman işçilerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Dağ ceylanı orman işçileri tarafından böyle görüntülendi
ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde dağ ceylanı kesim yapan orman işçilerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Koçyazı Mahallesi'nde ormanlık alanda kesim yapan orman işçileri ormanlık alanda yalnız başına otlayan yabani bir ceylan gördü. Orman kesim işçilerinden birisi ormanlık alanda otlayan ceylanı cep telefonuna saniye saniye kaydetti.
Ormanlık alanda otlayan ceylanın, işçileri fark ettikten sonra bölgeden uzaklaştığı kaydedildi.
Dağ ceylanı orman işçileri tarafından böyle görüntülendi
Adana, Feke, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
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