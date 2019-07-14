Dağ ceylanı orman işçileri tarafından böyle görüntülendi
3 saat önce
Dağ ceylanı orman işçileri tarafından böyle görüntülendiADANA - Adana'nın Feke ilçesinde dağ ceylanı kesim yapan orman işçilerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
Dağ ceylanı orman işçileri tarafından böyle görüntülendi
ADANA - Adana
'nın Feke
ilçesinde dağ ceylanı kesim yapan orman işçilerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Koçyazı
Mahallesi'nde ormanlık alanda kesim yapan orman işçileri ormanlık alanda yalnız başına otlayan yabani bir ceylan gördü. Orman kesim işçilerinden birisi ormanlık alanda otlayan ceylanı cep telefonuna saniye saniye kaydetti.
Ormanlık alanda otlayan ceylanın, işçileri fark ettikten sonra bölgeden uzaklaştığı kaydedildi.
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